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среда, 25 ноября 2020 14:59

Вакцина от Covid-19: Украина может сама производить зарегистрированний препарат

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Вакцина от Covid-19: Украина может сама производить зарегистрированний препарат
У нас есть мощности производить вакцину по формуле. Фото: pixabay

Вакцину от коронавирусной болезни, будет зарегистрирована, могут производить украинские предприятия.

У нас есть мощности производить вакцину по формуле, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в программе "Зе интервьюер".

"Во время разговора с послом Великобритании я поднимал вопрос, по производству этих вакцин, именно разлив вакцин на украинских предприятиях после того, как они будут зарегистрированы. У нас есть соответствующие мощности, где это можно делать", - отметил Степанов.

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По словам осильника МЗ, у президента есть твердая позиция по восстановлению вообще вакцинного производства в Украине.

Все население Украины может быть провакцинировано от Covid-19 к концу 2021 года. К процессу нужно хорошо подготовиться. В первую очередь - провести пропаганду вакцинации от коронавируса, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Сергей Комиссаренко.

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