Подсчитали сроки полной вакцинации украинцев от Covid-19

Сообщили сроки вакцинации украинцев. Фото: Сегодня

Все население Украины может быть провакцинировано от Covid-19 к концу 2021 года.

К процессу нужно хорошо подготовиться, и в первую очередь - провести пропаганду вакцинации от коронавируса, заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Сергей Комиссаренко, передает РБК-Украина.

"Перед нами стоят задачи — сначала обеспечить самой вакциной. Но очень важен и сам процесс вакцинации, к этому нужно тщательно подготовиться. Я думаю, что мы сможем вакцинировать всю страну до конца следующего года. Но нужна вакцинальная пропаганда, потому что и в Украине, и в мире много людей, которые против вакцинации", — сказал Комиссаренко.

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Напомним, для украинцев вакцины станут доступными в мае-июне следующего года.