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В жестком карантине для борьбы с коронавируса нет нужды - ВОЗ

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В жестком карантине для борьбы с коронавируса нет нужды - ВОЗ
В ВОЗ не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом случаев инфицирования Covid 19. Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения не видят необходимости введения европейскими странами повторного жесткого карантина в связи с ростом случаев инфицирования Covid-19.

Об этом 20 августа заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге, пишет DW.

По его словам, за последние несколько месяцев европейские страны получили большой опыт борьбы с последующим распространением коронавируса. И теперь они значительно лучше подготовлены, чем в начале пандемии Covid-19.

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"Сейчас мы находимся в гораздо лучшем состоянии для того, чтобы ликвидировать локальные очаги инфекции. Мы способны противодействовать вирусу и одновременно поддерживать работу экономики и образовательной системы. Теперь для нас февраль не повторится. Ведь нам известно, как можно бороться с вирусом так, чтобы не наносить вред обществу", - сказал он.

Заболеваемость Covid-19 в Украине растет несколько недель подряд. Все больше регионов из зеленой зоны попадают в желтую, оранжевую и красную, где карантинные мероприятия более жесткие.

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Дата
21
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