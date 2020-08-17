В Украине значительно возросло количество госпитализированных с коронавирусом

В больници попадают те пациенты, которые имеют тяжелое течение болезни, или средней тяжести. Фото: pixabay

Количество госпитализированных с коронавирусом в Украине выросло по сравнению с маем месяцем.

Из 732 человек в неделю цифра выросла до 1991, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, в больницы попадают те пациенты, которые имеют тяжелое течение болезни или средней тяжести. Они нуждаются в кислородной терапии или реанимационных мероприятиях.

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"Если на середину мая, то есть это была неделя где-то с 18 по 24 мая, количество госпитализированных с Covid-19 у нас в стране составляло где-то 742 человека за неделю, то за прошедшую неделю количество госпитализированных составляет 1991 человек - почти 2 тысячи. Вы видите, что почти в три раза увеличилось количество людей, которые госпитализируются", - сказал Максим Степанов.

Киев и 10 областей Украины не готовы ослаблять карантин. Во всех этих регионах высокий показатель новых заболеваний за 14 дней.