Ослабление карантина: какие области оказались не готовы

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 459
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2286
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2241
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 549
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1323
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1494
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18891
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
11
3
18
9
10
&quot;Радует, что сосиски дают&quot;: столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
По составу похожа на вино и кофе: чем полезна шелковица
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
100 дней карантина: как эпидемия изменила украинцев
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Сексапильная Лесли показала, как в 63 года иметь идеальное тело
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Под окнами президента требовали отставки Степанова
Видео
Все видео
Коронавирус в Украине: какова ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какова ситуация после выходных
Covid-19 в Киеве: Кличко сообщил неутешительную статистку
Covid-19 в Киеве: Кличко сообщил неутешительную статистку
Плюс 1732: Украина завершает рабочую неделю с новым рекордом по коронавирусу
Плюс 1732: Украина завершает рабочую неделю с новым рекордом по коронавирусу
Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Плюс 1433 за сутки: новые данные по коронавирусу в Украине
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1674
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 августа 2020
Просмотров: 513
Вагонна романтика
– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник. У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому ...
понедельник, 17 августа 2020 10:41

Ослабление карантина: какие области оказались не готовы

  Комментировать
Ослабление карантина: какие области оказались не готовы
10 регионов и город Киев не могут ослаблять карантин. Фото: pixabay

Киев и 10 областей Украины не готовы ослаблять карантин.

Во всех этих регионах высокий показатель новых заболеваний за 14 дней, сообщает Минздрав.

Кроме Киева, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С сегодняшнего дня Киев усиливает карантин: что изменится

При этом в 3 регионах - Киев, Львовская и Черновицкая области, за последние 5 дней превышен показатель загруженности больничных коек 1-й волны.

За последние сутки в Украине обнаружили 1464 новых больных коронавирусом. С начала эпидемии в стране, по состоянию на 17 августа, имеем 92 820 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2089 летальные. 21 больной умер за последние сутки. 48 164 пациента преодолели болезнь, из них за последние сутки - 342.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Ослабление карантина: какие области оказались не готовы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Террорист на фургоне давил прохожих

Запустили украинский спутник

Боксер стал чемпионом мира одновременно в 3 весовых категориях

Первая жертва Берлинской стены истек кровью

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 19027
Суркис уходит от Коломойского
Суркис уходит от Коломойского Просмотров: 14139
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 13275
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 11682
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
66-летняя Любовь Успенская стала мамой Просмотров: 7857
Здоровье
В Украине значительно возросло количество госпитализированных с коронавирусом
В Украине значительно возросло количество госпитализированных с коронавирусом Просмотров: 90
Covid-19 в Киеве: какой из районов в лидерах по количеству больных
Covid-19 в Киеве: какой из районов в лидерах по количеству больных Просмотров: 99
Медработники выступили с критикой в адрес АМКУ, заблокировавшего гуманитарные поставки противовирусного препарата
Медработники выступили с критикой в адрес АМКУ, заблокировавшего гуманитарные поставки противовирусного препарата Просмотров: 108
Коронавирус в Украине: какова ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какова ситуация после выходных
 Просмотров: 792
В Украине более 91 тыс. больных Covid-19: статистика выходных поражает
В Украине более 91 тыс. больных Covid-19: статистика выходных поражает Просмотров: 819
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
5
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
Голосов: 1717
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua