Ослабление карантина: какие области оказались не готовы

10 регионов и город Киев не могут ослаблять карантин. Фото: pixabay

Киев и 10 областей Украины не готовы ослаблять карантин.

Во всех этих регионах высокий показатель новых заболеваний за 14 дней, сообщает Минздрав.

Кроме Киева, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области.

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При этом в 3 регионах - Киев, Львовская и Черновицкая области, за последние 5 дней превышен показатель загруженности больничных коек 1-й волны.

За последние сутки в Украине обнаружили 1464 новых больных коронавирусом. С начала эпидемии в стране, по состоянию на 17 августа, имеем 92 820 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2089 летальные. 21 больной умер за последние сутки. 48 164 пациента преодолели болезнь, из них за последние сутки - 342.