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понедельник, 17 августа 2020 09:15

Коронавирус в Украине: какова ситуация после выходных

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Коронавирус в Украине: какова ситуация после выходных
Коронавирус в Украине подтвердили у более чем 92,8 тыс. человек. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 1464 новых больных коронавирусом.

С начала эпидемии в стране, по состоянию на 17 августа, имеем 92 820 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2089 летальные. 21 больной умер за последние сутки.

48 164 пациента преодолели болезнь, из них за последние сутки - 342, сообщает Минздрав.

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Ситуация по областям:

Винницкая область - 3234 случая;
Волынская область - 4707 случаев;
Днепропетровская область - 1750 случаев;
Донецкая область - 1094 случая;
Житомирская область - 2479 случаев;
Закарпатская область - 6329 случаев;
Запорожская область - 1118 случаев;
Ивано-Франковская область - 6790 случаев;
Кировоградская область - 743 случая;
г. Киев - 10 642 случая;
Киевская область - 4554 случая;
Львовская область - 12 079 случаев;
Луганская область - 184 случая;
Николаевская область - 819 случаев;
Одесская область - 5062 случая;
Полтавская область - 557 случаев;
Ровенская область - 7716 случаев;
Сумская область - 891 случай;
Тернопольская область - 3817 случаев;
Харьковская область - 6156 случаев;
Херсонская область - 301 случай;
Хмельницкая область - 1618 случаев;
Черновицкая область - 7782 случая;
Черкасская область - 1165 случаев;
Черниговская область - 1233 случая.

В Украине начинается вторая волна заболеваемости коронавирусом. Подобная ситуация в Европе, говорят в правительстве. Страна начинает готовить к приему больных дополнительные больницы.

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Дата
17
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