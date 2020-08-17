Коронавирус в Украине: какова ситуация после выходных

Коронавирус в Украине подтвердили у более чем 92,8 тыс. человек. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 1464 новых больных коронавирусом.

С начала эпидемии в стране, по состоянию на 17 августа, имеем 92 820 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2089 летальные. 21 больной умер за последние сутки.

48 164 пациента преодолели болезнь, из них за последние сутки - 342, сообщает Минздрав.

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Ситуация по областям:

Винницкая область - 3234 случая;

Волынская область - 4707 случаев;

Днепропетровская область - 1750 случаев;

Донецкая область - 1094 случая;

Житомирская область - 2479 случаев;

Закарпатская область - 6329 случаев;

Запорожская область - 1118 случаев;

Ивано-Франковская область - 6790 случаев;

Кировоградская область - 743 случая;

г. Киев - 10 642 случая;

Киевская область - 4554 случая;

Львовская область - 12 079 случаев;

Луганская область - 184 случая;

Николаевская область - 819 случаев;

Одесская область - 5062 случая;

Полтавская область - 557 случаев;

Ровенская область - 7716 случаев;

Сумская область - 891 случай;

Тернопольская область - 3817 случаев;

Харьковская область - 6156 случаев;

Херсонская область - 301 случай;

Хмельницкая область - 1618 случаев;

Черновицкая область - 7782 случая;

Черкасская область - 1165 случаев;

Черниговская область - 1233 случая.

В Украине начинается вторая волна заболеваемости коронавирусом. Подобная ситуация в Европе, говорят в правительстве. Страна начинает готовить к приему больных дополнительные больницы.