В Украине зарегистрировали вакцину, которой нельзя прививать

Название вакцины Covishield является торговой для препарата Oxford / AstraZeneca. Фото: pixabay

Вакцину против коронавируса Covishield зарегистрировали в Украине.

22 февраля Министерство здравоохранения решило применять препарат в экстренных случаях, сообщила пресс-служба ведомства.

Название вакцины Covishield является торговым для препарата Oxford/AstraZeneca. Ее изготавливают на индийском предприятии Serum Institute.

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В то же время этот завод вакцин, на мощностях которого производится препарат по лицензии Oxford-Astra Zeneca, не имеет украинской национальной GMP-сертификации. По словам главы Национальной медицинской палаты Украины Сергея Кравченко, 1-1,5 года назад украинские инспекторы посетили Институт сывороток и указали более чем на 6 замечаний - от критических к незначительным.

"Только неделю назад Индийский институт сывороток подал в Министерство здравоохранения обоснованные ответы, документально подтверждены, об устранении этих недостатков. ИИС не имеет украинской национальной GMP-сертификации. В таком случае вакцина пока что не может быть зарегистрирована на территории Украины и использована" , - сказал специалист.

Индийская вакцина CoviShield против коронавируса прибудет в Украину утром во вторник, 23 февраля. Ее доставят в аэропорт "Борисполь". 1-ю партию препарата перевезут на логистический склад, и в тот же день вакцина попадет в некоторые регионы.