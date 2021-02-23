В ОП сообщили, когда индийская вакцина прибудет в Украину

Первыми прививки получат врачи, которые работают с Covid-19.

Индийская вакцина CoviShield против коронавируса прибудет в Украину утром во вторник, 23 февраля.

Ее доставят в аэропорт "Борисполь", заявил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в программе "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Это информация из Минздрава и информация с логистической компании. Утром самолет будет в Борисполе. Это первая партия, продолжение следует. Следующая поставка - в течение недели или 10 дней, как я понимаю", - сказал заместитель руководителя ОП.

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Первую партию препарата перевезут на логистический склад, и в тот же день вакцина попадет в некоторые регионы.

После этого в стране начнется первый этап вакцинации с помощью мобильных групп медиков.

Напомним, Украина ожидает поставки из Индии первого транша в 500 тысяч доз вакцины CoviShield производителя Serum Institute India (SII). Разработчиками препарата стали Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Первыми прививки получат врачи, которые работают с Covid-19.