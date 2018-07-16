В Украине запретили два импортных препарата от давления

В Украине запретили продажу двух препаратов от давления - "Вазар" и "Валсартан". Фото: nastanova.com

В Украине запретили продажу двух препаратов от давления - "Вазар" и "Валсартан".

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, сообщает Depo.ua.

Причиной запрета называют вредные примеси препаратов, которые могут быть канцерогенами для человека.

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"Вазар", который производят в Болгарии, временно не будут продавать и применять в аптеках и больницах Украины. На китайский "Валсартан" госслужба ввела постоянный запрет.

Гослекслужба допустила к продаже препарат "Кофекс" и другие препараты компании "Дженом Биотек Пвт. Лтд.", Индия, которые ранее были запрещены из-за претензий к условиям производства, безопасности и действенности самого препарата. Лекарство "Кофекс", которое относится к группе кодеиносодержащих препаратов и составляет 40% легального оборота фармпроизводителя, разрешено к продаже вместе с другими препаратами этой компании официально.