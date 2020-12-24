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пятница, 25 декабря 2020 06:30

В Украине за год трансплантировали 8 сердец

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В Украине за год трансплантировали 8 сердец
В Украине ежегодно нуждаются в трансплантации около 5000 человек. Фото: Designecologist from Pexels

25 декабря 2019 гожа в Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца. Бригада врачей во главе с Борисом Тодуровым прооперировали пациента с выраженной дилатационной кардиомиопатией. Знаковое событие для украинской медицины состоялась в Ковельской районной больнице Волынской области.

Донором стал пациент, погибший в аварии. Родственники дали согласие на проведение операции изъятия органов умершего для пересадки и этим спасли здоровье и жизнь сразу трем пациентам. Кроме сердца трансплантировали и одну почку, другую отправили в столичный Институт Шалимова, где под утро так же провели операцию.

Всего за год трансплантировали 8 сердец в четырех городах Украины.

Закон "О применении трансплантации анатомических материалов человека" был принят еще в мае 2018 года. Позволяет пересадку органов после смерти человека, если он при жизни дал на это согласие, а также перекрестное донорство, и предполагает построение системы трансплантации, включающий создание реестра доноров, подготовку трансплант-координаторов и тому подобное.

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В Украине ежегодно нуждаются в трансплантации около 5 тыс. человек. Пересадка сердца стоит 21 400 тыс. долларов, почек - 13 тыс. долларов. Ранее государство отправляло таких пациентов для трансплантации за границу. Стоимость пересадки сердца, например, в Индии - от 90 тыс. долларов., В США цена - 950 тыс. долларов, в Германии - 170 тыс. долларов, в Израиле - 200 тыс. долларов.

В Украине ежегодно нуждаются в трансплантации около 5 тыс. человек. Пока такие операции все еще остаются исключением. По данным общественной организации "Всеукраинская платформа донорства "iDonor"", в Украине ежегодно умирает более трех тысяч пациентов, так и не дождавшись пересадки того или иного органа.

Операцию по трансплантации поджелудочной железы впервые провели в Украине. Министерство здравоохранения заявило о стремлении за 2,5-3 года перейти на трансплантационную независимость.

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Дата
25
декабря

В Украине за год трансплантировали 8 сердец

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