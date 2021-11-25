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пятница, 26 ноября 2021 02:52

В Украине впервые обнаружили самый заразный вариант Covid-штамма Delta

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В Украине впервые обнаружили самый заразный вариант Covid-штамма Delta
В Днепре обнаружили самый заразный штамм коронавируса. Фото: pixabay.com

В Украине зафиксировали появление наиболее заразного cейчас штамма коронавируса Delta AY.4.2, который впервые обнаружили в Днепре.

Об этом свидетельствует свежее исследование Института молекулярной биологии и генетики (ИМБИГ).

Отмечается, что впервые этот штамм был зафиксирован в Великобритании летом 2021 года.

Согласно данным исследований ИМБИГ, в Украине до сих пор преобладает "материнский" штамм Delta, так называемый "индийский" – его обнаружили у 60% образцов, которые взяли в 75 больных восьми регионов Украины.

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"В остальных исследуемых образцах обнаружено девять различных вариантов этого штамма. Среди них есть Delta AY.4. Как уже доказали британские ученые, он имеет повышенный уровень контагиозности (скорости инфицирования. - Gazeta.ua) по сравнению с "материнским" индийским штаммом. Ученые ИМБГ обнаружили Дельта AY.4 штамм в восьми исследуемых образцах", - говорится в сообщении

По данным ученых, больше всего этой мутацией поражена Волынь.

"Важно подчеркнуть: и сам индийский "материнский" штамм, и его мутированные варианты имеют очень высокий уровень контагиозности по сравнению с уханским штаммом SARS-CoV-2, пришедшим в свет в декабре 2019 года из Китая, и британским "Альфа", который вызвал предыдущую волну заболевания в Украине и мире", - подчеркнули ученые.

Инфицированный пациент Covid-штаммом Delta потребляет медицинский кислород в пять-шесть раз больше, если сравнивать с предыдущими волнами пандемии, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. По его словам, средние расходы жидкого кислорода в больницах за сутки по сравнению с аналогичным периодом апреля 2021 года увеличились вдвое.

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