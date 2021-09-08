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В Украине сделали более 10 млн прививок от Covid-19

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В Украине сделали более 10 млн прививок от Covid-19
4,4 млн человек привились двумя дозами. Фото: pixabay.com

С начала вакцинации в Украине провели 10 073 041 прививок. Первую дозу получили 5 666 017 человек, две дозы - 4 407 024.

Вакцинацию проводят 968 мобильных бригад по иммунизации, 2986 пунктов прививки и 335 центров вакцинации, сообщают на сайте Вакцинации от Covid-19.

"Обещание выполнил всего с недельной задержкой. Считаю это хорошим результатом. Ведь было несколько дней праздничных, в которые традиционно уменьшается количество желающих вакцинироваться", - пишет в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Украина вышла на уровень 3,5 млн прививок в месяц. Такого результата добились благодаря медицинским работникам. Также у нас еще есть ресурс для роста. Главное - желание привиться.

"В Украину доставили более 20 миллиона доз вакцин разных производителей. Из них почти 12,6 миллиона доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 миллиона - ​​в рамках инициативы равного доступа к вакцинам COVAX. А более чем 3,3 миллиона получили как гуманитарную помощь от стран ЕС", - добавляет Ляшко.

Среди вакцинированных есть медики, педагоги, военные, соцработники, пожилые люди и другие украинцы. Первую дозу вакцины от Covid-19 получили 74% медицинских работников, двумя дозами прививались 57%.

Также первой дозой вакцинировано более 40% работников сферы образования, две дозы получили 30%. Это не только преподаватели, но и другие сотрудники образовательных учреждений.

"Уверяю, сегодня прививаться может каждый. Не откладывайте прививки. Вакцинация - действенный способ предотвратить тяжелое течение и смерть от Covid-19. А мировые тренды показывают, что Covid-19 становится "пандемией невакцинированных", - говорит министр здравоохранения.

За прошедшие сутки в Украине против Covid-19 прививали 149 618 человек. Из них вакцинировано первой дозой - 47 221 человека, завершили вакцинацию (две дозы) - 102 397 человек.

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