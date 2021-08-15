В Украине провели первую сложную операцию по реконструкции лица

Фото: @emergencyhospitall

Во Львове медики больницы скорой помощи провели первую в Украине сложную совмещенную ортогнатическо-артропластическую операцию по реконструкции лица.

Пациентом стал 20-летний мужчина.

После ДТП в пятилетнем возрасте он получил сложные переломы нижних конечностей и нейротравму. Врачи тогда ему не диагностировали еще одной травмы - перелома нижней челюсти. Поэтому уже через несколько лет он просто не мог широко открыть рот, ему было трудно жевать, плохо спать ночью, сообщила больница скорой медицинской помощи.

В больницу парень обратился с осложнениями после неудачного предыдущего лечения.

Диагноз - деформирующий остеартроз левой и костный анкилоз правой суставной головки. Древняя травма привела к хроническому заболеванию суставов с практически полной их недвижимостью.

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12 часов команда медиков проводила сложное хирургическое вмешательство, чтобы вернуть челюсти в правильное положение и восстановить деформированные суставы.

Для этого специалисты устранили разрастание костной ткани, что мешало при открывании рта, разместили сначала височно-нижнечелюстные суставы, затем вперед выдвинули верхние челюсти и подбородок.

Операцию украинские медики провели совместно с литовским коллегой Симонасом Грибаускасом, который уже неоднократно проводил такие вмешательства.

Всего через несколько дней вид лица пациента - изменился. Теперь парень сможет забыть о постоянном дискомфорте и не будет чувствовать трудностей движениях челюстью, сообщили медики.

В Черкассах медики провели операцию по пересадке сердца, почек и печени.