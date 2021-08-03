Пересадили сердце, почки и печень - в областном центре впервые провели уникальные операции

59-летнему черкащанину пересадили сердце. Фото: pixabay.com

В Черкассах на базе Третьей Черкасской городской больницы скорой медицинской помощи впервые провели операцию по пересадке сердца, почек и печени.

Черкасские хирурги совместно с коллегами из Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова пересадили сердце 59-летнему черкащанину Владимиру Уманцу.

"Сейчас все показатели пациента соответствуют норме. Сердце сокращается самостоятельно, без дополнительных препаратов", - рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Черкасского областного кардиоцентра Олег Журба.

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Сердце Владимира было вдвое больше нормы и выполняло не все функции. Поэтому единственными спасением для мужчины стала трансплантация органа.

Кроме этого, трансплантацию почек провели в Черкасском областном онкодиспансере, а печень направили в Национальный институт хирургии и трансплантологии. Там ее получил 58-летний мужчина, который уже несколько лет ожидал операцию.

Согласие на пересадку органов дала жена донора. У него была тяжелая черепно-мозговая травма, которая привела к смерти головного мозга.

Подбор пар "донор-реципиент" совершили через Единую государственную информационную систему трансплантации. Операцию провели за счет госбюджета в рамках пилотного проекта по трансплантации.

В 2020 году правительство увеличило количество заведений, которые могут проводить трансплантацию органов. Открыли 12 медучреждений, 9 из них специализируются на органной трансплантации, 3 - на трансплантации костного мозга. Кроме Черкасс провести операцию по пересадке органов можно в Киеве, Ковеле и Ровно.