В Украине проблемы с количеством свободных коек для больных Covid-19

В Украине осталось менее 14 тыс. свободных коек для больных коронавирусом. Фото: pixabay.com

В Украине по состоянию на сегодня для лечения больных Covid-19 в больницах осталось только 13 653 места. При этом всего для инфицированных отведено 57 446 коек, из которых обеспечено кислородом - 27482.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время утреннего брифинга.

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"Наиболее напряженная ситуация в Киеве, Одессе, Черкасской и Сумской областях. Но мы четко знаем, как мы в ближайшие сроки решим все это проблематику", - говорит министр.

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 15 331. Из них детей - 659, медработников - 606. Всего, по состоянию на утро 26 ноября, имеем 677 189 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.