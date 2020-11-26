Более 15 тыс. новых больных: имеем новый суточный рекорд по коронавирусу

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1170
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 684
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 783
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2457
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1746
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6561
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 747
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
5
4
9
5
7
В горячие бассейны ходят раздетыми - украинка рассказала о необычных традициях в Японии
В горячие бассейны ходят раздетыми - украинка рассказала о необычных традициях в Японии
Запорожан победил на выборах ректора Одесского медуниверситета, набрав почти 80% голосов
Запорожан победил на выборах ректора Одесского медуниверситета, набрав почти 80% голосов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Столкновение автобуса и грузовика - погибли десятки людей
Столкновение автобуса и грузовика - погибли десятки людей
Молоток для мяса и консервный нож: чем издеваются над жертвами домашнего насилия
Молоток для мяса и консервный нож: чем издеваются над жертвами домашнего насилия
Видео
Все видео
Более 15 тыс. новых больных: имеем новый суточный рекорд по коронавирусу
Более 15 тыс. новых больных: имеем новый суточный рекорд по коронавирусу
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
"Ограничение нам нужны" - министр объяснил инициативу о новогоднем локдауне
Первая леди просит сказать "нет" насилию
Первая леди просит сказать "нет" насилию
Коронавирус в Украине: за сутки +13 882 новых больных. 229 умерли
Коронавирус в Украине: за сутки +13 882 новых больных. 229 умерли
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Коронавирус в Украине: какие области "лидируют"
Интервью
1/5
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 81
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 342
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 108
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 360
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 693
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
четверг, 26 ноября 2020 08:40

Более 15 тыс. новых больных: имеем новый суточный рекорд по коронавирусу

  Комментировать
Более 15 тыс. новых больных: имеем новый суточный рекорд по коронавирусу
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 677 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 15 331. Из них детей - 659, медработников - 606.

Всего, по состоянию на утро 26 ноября, имеем 677 189 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 717 - летальные. 225 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 317 395 пациентов, из них за последние сутки - 9617, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1399, Днепропетровской - 1254, Киевской - 979, Запорожской - 898 и Харьковской - 895 - областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дайте заработать - нардепы просят правительство не останавливать страну посреди декабря

Ситуация в областях:

Киев - 64019 случаев;
Винницкая область - 16 370 случаев;
Волынская область -22 906 случаев;
Днепропетровская область - 33 115 случаев;
Донецкая область - 21344 случая;
Житомирская область - 27 926 случаев;
Закарпатская область - 22 425 случаев;
Запорожская область - 27 226 случаев;
Ивано-Франковская область - 34 045 случаев;
Киевская область - 34 241 случай;
Кировоградская область - 4706 случаев;
Луганская область - 5925 случаев;
Львовская область - 43 611 случаев;
Николаевская область - 16 731 случай;
Одесская область - 40 535 случаев;
Полтавская область - 20 204 случая;
Ровенская область - 29 320 случаев;
Сумская область - 25 662 случая;
Тернопольская область - 26 752 случая;
Харьковская область - 53 433 случая;
Херсонская область - 9345 случаев;
Хмельницкая область - 27703 случая;
Черкасская область - 20 668 случаев;
Черновицкая область - 32492 случая;
Черниговская область - 16 485 случаев.

Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Карантин выходного дня был своеобразной подготовкой. При пессимистическом сценарии локдаун на 2 недели начнется 10-15 декабря. При оптимистическом - 20-25 декабря. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыргалем.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Более 15 тыс. новых больных: имеем новый суточный рекорд по коронавирусу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

Солдати виявили лікувальне джерело

В овраге дождь смыл три четверти растительности

Археологи зашли в комнату, куда человек не ступал более 3000 лет

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 28638
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 20521
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 7 Просмотров: 17820
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 16425
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 10953
Общество
В банках можно будет предъявлять электронный паспорт
В банках можно будет предъявлять электронный паспорт Просмотров: 9
Черная пятница во время карантина: что нужно знать о распродаже
Черная пятница во время карантина: что нужно знать о распродаже Просмотров: 18
Медицинский гороскоп на 26 ноября: к этому прогнозу должен прислушиваться каждый
Медицинский гороскоп на 26 ноября: к этому прогнозу должен прислушиваться каждый
 Просмотров: 144
Кому из представителей малого бизнеса выплатят обещанных Зеленським 8 тыс.
Кому из представителей малого бизнеса выплатят обещанных Зеленським 8 тыс. Просмотров: 261
Гороскоп на 26 ноября: кому этот день принесет перемены к лучшему
Гороскоп на 26 ноября: кому этот день принесет перемены к лучшему
 Просмотров: 1620
Больше всего комментируют
12
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
7
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
3
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
3
"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих
1
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Голосов: 54044
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть