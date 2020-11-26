Более 15 тыс. новых больных: имеем новый суточный рекорд по коронавирусу

За последние сутки в Украине обнаружили рекордное количество новых больных коронавирусом - 15 331. Из них детей - 659, медработников - 606.
Всего, по состоянию на утро 26 ноября, имеем 677 189 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 717 - летальные. 225 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 317 395 пациентов, из них за последние сутки - 9617, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1399, Днепропетровской - 1254, Киевской - 979, Запорожской - 898 и Харьковской - 895 - областях.
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Ситуация в областях:
Киев - 64019 случаев;
Винницкая область - 16 370 случаев;
Волынская область -22 906 случаев;
Днепропетровская область - 33 115 случаев;
Донецкая область - 21344 случая;
Житомирская область - 27 926 случаев;
Закарпатская область - 22 425 случаев;
Запорожская область - 27 226 случаев;
Ивано-Франковская область - 34 045 случаев;
Киевская область - 34 241 случай;
Кировоградская область - 4706 случаев;
Луганская область - 5925 случаев;
Львовская область - 43 611 случаев;
Николаевская область - 16 731 случай;
Одесская область - 40 535 случаев;
Полтавская область - 20 204 случая;
Ровенская область - 29 320 случаев;
Сумская область - 25 662 случая;
Тернопольская область - 26 752 случая;
Харьковская область - 53 433 случая;
Херсонская область - 9345 случаев;
Хмельницкая область - 27703 случая;
Черкасская область - 20 668 случаев;
Черновицкая область - 32492 случая;
Черниговская область - 16 485 случаев.
Правительство Украины планирует ввести полный локдаун на несколько недель. Карантин выходного дня был своеобразной подготовкой. При пессимистическом сценарии локдаун на 2 недели начнется 10-15 декабря. При оптимистическом - 20-25 декабря. Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после совещания с премьер-министром Денисом Шмыргалем.
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