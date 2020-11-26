Степанов сделал важное заявление о вакцинации от Covid-19

Вакцинироваться от коронавируса придется даже тем, кто уже переболел. Фото: pixabay.com

Когда вакцина от коронавируса попадет в Украину, то вакцинироваться придется даже тем, кто уже переболел.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Также напомнил, что Украина рассчитывает получить вакцину в рамках международной инициативы COVAX, передает "Украина 24".

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"До 7 декабря мы должны подписать технические документы для получения вакцины по этому механизму. Это 8 миллионов доз. Кроме того, есть переговоры с другими компаниями. Каждый день я провожу совещания. Есть соответствующая динамика движения с другими компаниями, в которых мы намерены купить вакцину. Есть разные сроки поставки, все это будет в 2021 году ", - рассказал он.

Более 30 вакцин против коронавируса находятся на этапе заключительных испытаний. Их тестируют на людях под контролем Всемирной организации здравоохранения.