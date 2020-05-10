В Украине появится еще один производитель тестов на коронавирус

Проводят экспертизы еще одного производителя украинских тест-систем. Фото: city-adm.lviv.ua

Министерство здравоохранения проводит экспертизу еще одного отечественного производителя тест-систем.

"Кроме иностранных тест-систем, мы пользуемся украинскими, производящими наши производители. Сейчас мы проводим экспертизы еще одного производителя украинских тест-систем", - рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Изготовлением тестов уже занимается Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии медицинских наук Украины.

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"Министерство финансов уже частично профинансировало изготовление партий тест-систем Институтом молекулярной биологии и генетики НАМА. Соответствующее решение было принято на заседании СНБО. Оно начало действовать с 13 марта 2020-го", - говорит министр.

Он отметил, что Минздрав общается с Институтом, и оказывает помощь и советы поповоду тестов.

Врачи собирают плазму украинцев, переболевших Cоvid-19. Собранную плазму выдержат в карантине, после этого из нее должны разработать и изготовить потенциально эффективный препарат от коронавируса. Впоследствии проведут клинические испытания в больницах. Специалисты надеются, что уже осенью смогут получить готовый препарат. В отличие от вакцин, которые инициируют создание антител к болезни в организме пациента, разработан препарат уже будет содержать их.