Врачи собирают плазму украинцев, переболевших Cоvid-19

Юлия Кикоть первой в Украине сдала кровь после выздоровления от Cоvid-19. Фото: donor.ua

В Черкассах донором плазмы стала Юлия Кикоть, что переболела Cоvid-19. Ее плазму используют для разработки препарата, потенциально эффективного от коронавируса. Это первая в Украине подобная донация.

"Ковидну" плазму уже готовы собирать центры украинского производителя препаратов Biopharma в Сумах, Шостке, Конотопе, Днепре и Харькове, информируют в Черкасском областном центре службы крови.

Сама Кикоть планирует со временем вернуться в центр крови снова. Средства, полученные за донацию, пожертвовала на лекарства для онкобольных детей.

"Я рада, что я сдала в центре крови все анализы, обследовалась и знаю, что здорова. Свою плазму для изготовления препаратов от коронавируса я сдаю бесплатно. Готовая сдавать ее каждые две недели, если это действительно спасать жизни людей", - говорит женщина.

Для производства лекарств от Cоvid-19 собирают только плазму человека. В отличие от донации крови, эта процедура переносится организмом легче. Для начала исследований ученым нужно собрать не менее 300 л плазмы почти 500 доноров.

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"Мы обращаемся к украинцам, переболевших коронавирусной болезни и имеют справки о выздоровлении. Именно ваша плазма сейчас нужна для изготовления лекарств для тысяч больных. Мы приглашаем становиться донорами и таким образом спасать жизни людей", - сообщила директор по стратегическому развитию Biopharma Оксана Плотникова.

Собранную плазму выдержат в карантине, после этого из нее должны разработать и изготовить потенциально эффективный препарат. Впоследствии проведут клинические испытания в больницах. Специалисты надеются, что уже осенью смогут получить готовый препарат. В отличие от вакцин, которые инициируют создание антител к болезни в организме пациента, разработан препарат уже будет содержать их.

Для более эффективной работы украинские ученые планируют сотрудничать с коллегами из США, Японии, Германии и Великобритании.

Фазу разработки антитела против коронавируса Covid-19 или пассивной вакцины завершил Израильский институт биологических исследований (IIBR). Исследовательская группа лаборатории Ness Ziona проинформировала об обнаружении антитела, которое атакует коронавирус и нейтрализует его в организме.