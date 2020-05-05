Израиль заявил о прорыве в поиске вакцины от коронавируса

Теперь IIBR работает над патентом для своего антитела и заключением контракта на его коммерческую разработку. Фото: pixabay

Фазу разработки антитела против коронавируса Covid-19 или пассивной вакцины завершил Израильский институт биологических исследований (IIBR).

Исследовательская группа лаборатории Ness Ziona проинформировала об обнаружении антитела, которое атакует коронавирус и нейтрализует его в организме, об этом заявил министр обороны Израиля Нафтали Беннетт, передает The Jerusalem Post.

Теперь IIBR работает над патентом для своего антитела и заключением контракта на его коммерческую разработку. Все юридические процедуры согласуют с министерством обороны Израиля.

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"Я горжусь сотрудниками Биологического института, которые сделали серьезный прорыв. Еврейское творчество и изобретательность привели к этому удивительному достижению", - добавил Беннет.

В апреле IIBR начал тестирование своего прототипа вакцины на основе антител на грызунах. Кроме того, институт собирает плазму людей, вилечившихся от коронавируса, для исследований.

Другая израильская исследовательская группа MigVax также близка к завершению первого этапа разработки вакцины против коронавируса.

Вакцина от коронавирусной болезни будет готова к концу года. Скорее всего, вакцина будет раньше, чем позже, об этом заявил президент США Дональд Трамп. Впрочем, работники сферы здравоохранения предупреждают, что только разработка безопасной вакцины может занять не менее года.