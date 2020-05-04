Трамп прогнозирует быстрое изобретение вакцины от коронавируса

Вакцину от Covid-19 и пути лечения болезни пытаются разработать сотни компаний и исследовательских институтов во всем мире. Фото: pixabay

Вакцина от коронавирусной болезни будет готова к концу года.

Скорее всего она будет раньше, чем позже, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Впрочем, работники сферы здравоохранения предупреждают, что только разработка безопасной вакцины может занять не менее года.

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"Мы очень уверены, что будем иметь вакцину до конца года ... Сейчас врачи скажут:" Вы не должны так говорить ". Я скажу, что я думаю ... Я думаю, что мы будем иметь вакцину скорее раньше, чем позже ", - сказал президент во время прямого эфира с мемориала Линкольна в Вашингтоне.

Вакцину от Covid-19 и пути лечения болезни пытаются разработать сотни компаний и исследовательских институтов во всем мире. По мнению экспертов, вакцина будет необходима до момента, когда жизнь вернется во докоронавирусние времена без социальной дистанции и других ограничений.

4 мая Европейский союз будет соорганизовивать онлайн-конференцию по сбору средств на исследования, связанных с лечением коронавируса и производством вакцины. Лидеры ЕС заявили, что собранные деньги станут толчком к "беспрецедентному глобальному сотрудничеству между учеными и регуляторами, индустрией и правительствами, международными организациями, фондами и профессионалами из сферы здравоохранения". Марафон по сбору денег продлится месяц.

В случае разработки вакцины, еще больше денег нужно будет для ее массового производства и доставки доступных лекарств во всем мире.

По состоянию на утро 4 мая в мире Covid-19 поразил 3 507 053 человек. Болезнь унесла 247 475 жизней, тогда как побороть ее удалось уже 1 125 236 пациентам. Об этом свидетельствуют данные сайта университета Джона Хопкинса.