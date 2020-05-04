Более 3,5 млн человек заразились коронавирусом

По состоянию на утро 4 мая в мире Covid-19 поразил 3 507 053 человек.

Болезнь унесла 247 475 жизней, тогда как побороть ее удалось уже 1 125 236 пациентам. Об этом свидетельствуют данные сайта университета Джона Хопкинса.

Автор: coronavirus.jhu.edu В мире Covid-19 поразил 3 507 053 человек

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Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 67 682 человека. В Италии - 28 884, Великобритании -28 446, Испании - 25 264 и в Франции - 24 864. В Китае в целом - 4637.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 158 040), Испания (217 466), Италия (210 717), Великобритания (187 842), Франция (168 925), Германия (165 664), Россия (134 687) и Турция (126 045).

По последним данным в Украине обнаружили 11 913 больных коронавирусом. Из них 829 детей и 2325 медицинских работников. При этом выздоровели 1547 пациентов, летальных случаев - 288.