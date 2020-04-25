Коронавирус в Украине: отечественные ПЦР-тесты направили в регионы

Первую партию украинских тестов на выявление Covid-19 направили в регионы. Фото: pixabay.com

Первые 2 тыс. украинских ПЦР-систем направили в регионы. Одна система - это почти 100 тестов.

"Уже начались поставки ПЦР-систем от украинского производителя "Укргентех". Первую поставку сделали вчера. Сегодня еще отправили 1 тысячу систем, то есть 100 тысяч тестов. Завтра предполагается еще 150 тысяч тестов", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

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Как только регионы получат системы, то начнут тестирование людей, которые нуждаются в этом.

По его словам, тесты разрабатывали в Институте молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

За прошедшую неделю в Украине сделали более 30 тыс. тестов на коронавирус. С начала пандемии - менее 78 тыс.