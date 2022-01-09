В Украине появилась область в "оранжевой" зоне

В Херсонской области ухудшилась ситуация с коронавирусом.
Об этом сообщает Минздрав.
Из-за большого количества госпитализаций людей область не отвечает больше требованиям "желтой" зоны.
Однако, уровень заболеваемости в Херсонской области и Днепропетровской упал и является наименьшим по всей Украине.
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Однако показатель госпитализации в Херсонской области самый высокий – 78,6%.
Во всех регионах значительно выросли показатели тестирования.
Все остальные областные находятся в "желтой" зоне.
Украина передаст на утилизацию около 561 тыс. доз вакцин от коронавируса. Эти дозы не пригодны к использованию по разным причинам.
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