В Украине появилась область в "оранжевой" зоне

В Херсонской области ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Об этом сообщает Минздрав.

Из-за большого количества госпитализаций людей область не отвечает больше требованиям "желтой" зоны.

Однако, уровень заболеваемости в Херсонской области и Днепропетровской упал и является наименьшим по всей Украине.

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Однако показатель госпитализации в Херсонской области самый высокий – 78,6%.

Во всех регионах значительно выросли показатели тестирования.

Все остальные областные находятся в "желтой" зоне.

Автор: МОЗ Статистика МОЗ

Украина передаст на утилизацию около 561 тыс. доз вакцин от коронавируса. Эти дозы не пригодны к использованию по разным причинам.