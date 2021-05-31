В Украине подешевеют лекарства

Цены на лекарства в Украине будут ниже. Фото: pixabay.com

Лекарства в Украине скоро станут дешевле.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, анонсировав изменения в закупочных процессах обеспечения лекарственными средствами, передает ТСН.

"Полностью Минздав будет отдавать несвойственные ему функции на государственное предприятие "Медицинские закупках". Было много бюрократических вещей в Минздраве. Мы запустили второй этап реформы, но он совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период главное - стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, просевшим с финансированием", - сказал Ляшко.

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Министр рассказал о своем отношении к изменениям финансирования медучреждений.

"Я был против финансирования некоторых инфекционных больниц, когда деньги шли за пациентом. Тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным. Сейчас ситуация изменилась. Тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали платить за лечение больного на амбулаторном этапе", - пояснил он.

1 апреля в этом году стартовал второй этап медреформы. Коммунальные медучреждения получают средства по договорам с НСЗУ - чем больше пациентов, тем лучше финансирование. Больницы получают финансирование на те услуги, которые предусмотрели в договорах с Национальной службой здоровья Украины. В рамках реформы действует Программа медицинских гарантий - 27 пакетов бесплатных медуслуг. На ее реализацию выделили 72 млрд грн. Предоставляют бесплатную первичную, госпитальную, экстренную, специализированную амбулаторную и паллиативную помощь и реабилитацию. Также действует полная или частичная оплата препаратов по программе "Доступные лекарства". Направление на бесплатную консультацию узкопрофильных специалистов предоставляет семейный врач.