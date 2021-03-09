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вторник, 09 марта 2021 18:25

В Украине одобрили китайскую вакцину Sinovac

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В Украине одобрили китайскую вакцину Sinovac
В Украине должны доставить 5 млн доз препарата. Фото: pixabay.com

Китайскую вакцину против Covid-19 Sinovac одобрили в Украине.

Один из украинских партнеров Sinovac, компания Lekhim, подписала соглашение о поставке вакцины, сообщает Reuters.

В Украину должны доставить 5 млн доз препарата, из которых 1,9 млн - по схеме государственных закупок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как проходит вакцинация от Сovid-19. Инфекционист рассказал о собственном опыте

24 февраля в Украине началась вакцинация. Во время 1-го этапа прививки получают медики.

В очередь на бесплатную вакцинацию от Covid-19 за 5 дней записались 155 тыс. человек. Регистрация стартовала 1 марта 2021 года.

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Дата
09
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