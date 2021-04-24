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суббота, 24 апреля 2021 09:15

В Украине обнаружили свыше 12 тысяч больных коронавирусом

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В Украине обнаружили свыше 12 тысяч больных коронавирусом

12711 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 апреля 2021 года. В частности, заболели 532 ребенка и 230 медработников.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 24 апреля.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 3508 человек;
летальных случаев - 392;
выздоровели - 13687 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 92 136 (в том числе методом ПЦР - 40734, методом ИФА - 17731, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 33671).

За все время пандемии в Украине

заболело - 2017341 человек;
выздоровели - 1565954 лица;
летальных исходов - 42 092;
проведения ПЦР-тестов - 9214479.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях.

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Ранее в Украину прибыла новая партия вакцины AstraZeneca производства Южной Кореи. Вакцины AstraZeneca и CoviShield идентичны. Корейский вакцину используют для прививки второй дозой тех, кто ранее вакцинировался вакциной AstraZeneca индийского производства.

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Дата
24
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