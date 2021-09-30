В Украине могут снять карантинные ограничения - есть условие

Если в Украине вакцинируется 70% взрослых, возможной отмене карантина - Ляшко. Фото: pixabay.com

Отмена всех карантинных ограничений в Украине возможна при условии вакцинации 70% населения.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 30 сентября.

"Если мы дойдем до вакцинации 70 процентов взрослого населения, то можем повторить положительный пример Великобритании и Дании, которые при таких уровнях охвата вакцинацией отменили карантин. Несмотря на цифры (заболеваемости. - Gazeta.ua), их система здравоохранения спокойно справляется. У нас может быть так же", - сказал Ляшко.

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Подчеркнул, что приоритетом является вакцинация именно взрослого населения. Пока не сделают прививки минимум 50-70%, переходить на массовую вакцинацию подростков преждевременно. Хотя производители некоторых вакцин позволили прививать детей от 12 лет.

Министр добавил, что по состоянию на 30 сентября все регионы Украины соответствуют желтому уровню эпидопасности. Поэтому потребности вводить локдаун нет. Учреждения могут работать, если их персонал на 80% привит хотя бы первой дозой Covid-вакцины.

22 сентября на заседании правительство приняло решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса. Законодательство Украины предусматривает такие меры, подчеркнул глава Минздрава Виктор Ляшко. В список работников, подлежащих обязательной Covid-вакцинации, попали чиновники и педагоги.