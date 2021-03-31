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среда, 31 марта 2021 16:36

В украинцев обнаружили побочные эффекты от вакцины - сколько людей пострадали

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В украинцев обнаружили побочные эффекты от вакцины - сколько людей пострадали
За последние сутки в Украине прививки сделали 18 668 человек. Фото: pixabay.com

В Украине только у 732 вакцинированных людей после прививки от коронавируса обнаружили побочные эффекты.

Всего вакцинацию прошли более 230 тыс. украинцев, сказал министр здравоохранения Максим Степанова на заседании правительства.

"На эти 231 тысячу вакцинированных побочных реакций 732, это незначительный процент", - подчеркнул он.

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По словам министра, в стране прививки сделали 231 566 человек, за последние сутки - 18 668. Вакцинацию проводят 168 мобильных бригад и 771 пункт прививки.

В Украине проходят 1-й и 2-й этапы вакцинации, куда входят медработники ковид-больниц, мобильных бригад, осуществляющих прививки, военные в зоне проведения ООС, семейные врачи, социальные работники, пожилые люди в возрасте от 80 лет.

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