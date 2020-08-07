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пятница, 07 августа 2020 11:15

В украинцев коронавирус начал протекать тяжелее

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В украинцев коронавирус начал протекать тяжелее
Украинцы тяжелее переносят коронавирус. Фото: pixabay

Украинцы начали труднее переносить коронавирус.

Также увеличилось количество госпитализаций и летальных исходов, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он также призывает людей соблюдать правила карантина, чтобы избежать вспышек заболевания.

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"У нас очень много стало очень сложных случаев. Начало меняеться в течение болезни - очень тяжело переносится эта болезнь. У нас увеличивается количество летальных случаев, увеличивается госпитализация. Давайте задумаемся, к которым цифрам нам надо дойти, чтобы мы начали думать за соблюдение правил ... ", - сказал Степанов.

За последние сутки в Украине обнаружили 1453 новых больных коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии в стране. И третий антирекорд за 3 дня подряд.На утро 7 августа в стране 78 261 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.Болезнь унесла жизни 1852 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 33 летальных случая.Побороть коронавирус смогли уже 43 055 человек. Из них 531 - за последние сутки.

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Дата
07
августа

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