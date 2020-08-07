Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу

В Украине за сутки обнаружили 1453 новых случая коронавируса. Это рекордное количество с начала эпидемии в стране. Фото: facebook.com/moz.ukr

За последние сутки в Украине обнаружили 1453 новых больных коронавирусом. Это больше всего с начала эпидемии в стране. И третий антирекорд за 3 дня подряд.

На утро 7 августа в стране 78 261 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Болезнь унесла жизни 1852 инфицированных. За последние сутки зафиксировали 33 летальных случая.

Побороть коронавирус смогли уже 43 055 человек. Из них 531 - за последние сутки, сообщает Минздрав.

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Американские ученые выяснили, что температура тела 35,5 ° C и ниже или выше 40 ° C при первичном обращении за помощью в случае коронавируса может служить фактором тяжелого течения заболевания. Такие пациенты умирают в более 40%.