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суббота, 30 января 2021 13:45

В столице за сутки от Covid-19 вылечилось более 2 тыс. киевлян

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В столице за сутки от Covid-19 вылечилось более 2 тыс. киевлян
Заболели 15 медиков. Фото: pexels-polina-tankilevitch

За прошедшие сутки в столице обнаружили 341 больного коронавирусной инфекцией. За все время заражены - 128 174 человека. Умерло 14 человек. Всего Covid-19 унес жизни 2 349 киевлян.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

В частности инфицировано 193 женщины в возрасте от 19 до 89 лет. 131 мужчина в возрасте от 22 до 89 лет. 9 девочек в возрасте 1 до 17 лет и 8 мальчиков от 3 до 15 лет.

"В больницы столицы госпитализировали 50 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 2 129 человек. Всего коронавирус преодолели 67 851 житель Киева", - отметил мэр столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 85, в Дарницком - 64 и в Подольском районе - 42 случая.

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По состоянию на 30 января в мире зарегистрировано 194 147 новых случаев заражения COVID-19 за все время более 102 миллионов.

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