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воскресенье, 15 августа 2021 14:20

В столице на два дня приостановят вакцинацию - что нужно знать

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В столице на два дня приостановят вакцинацию - что нужно знать
Медик прививает мужчину в МВЦ в Киеве. Фото: @moz.ukr

В Киеве Центр вакцинации приостановит работу 23 и 24 августа.

"В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа не будут работать Центр массовой вакцинации (в МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы", - сообщила Киевская городская государственная администрация.

"Предлагаем киевлянам, в первую очередь тем, кто в указанные даты должны пройти ревакцинацию, прививаться второй дозой вакцины от Covid-19 раньше (21-22 августа включительно) или, начиная с 25 августа", - добавили в КГГА.

Адреса пунктов вакцинации в столице можно посмотреть ЗДЕСЬ

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Минздрав готовится к возможной вспышке заболеваемости коронавирусом в Украине в связи с распространением нового штамма "Дельта".

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Дата
15
августа

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