В столице на два дня приостановят вакцинацию - что нужно знать

Медик прививает мужчину в МВЦ в Киеве. Фото: @moz.ukr

В Киеве Центр вакцинации приостановит работу 23 и 24 августа.

"В связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 августа не будут работать Центр массовой вакцинации (в МВЦ) и прививочные пункты в медицинских учреждениях столицы", - сообщила Киевская городская государственная администрация.

"Предлагаем киевлянам, в первую очередь тем, кто в указанные даты должны пройти ревакцинацию, прививаться второй дозой вакцины от Covid-19 раньше (21-22 августа включительно) или, начиная с 25 августа", - добавили в КГГА.

Адреса пунктов вакцинации в столице можно посмотреть ЗДЕСЬ

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