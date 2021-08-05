Есть три сценария новой волны Covid-19 - Минздрав

Штамм коронавируса "дельта" шагает по Украине. Фото: Reuters

Минздрав готовится к возможной вспышке заболеваемости коронавирус в Украине в связи с распространением нового штамма "Дельта" и рассматривает три вероятных сценария течении этой волны - оптимальный, пессимистический и умеренный.

"В Минздраве есть ряд прогнозов по росту количества случаев и относительно потенциального течения новой волны. У нас есть лучший, пессимистический и умеренный сценарий течения этой волны. И расчетное количество коек, которое должно быть в дальнейшем отведено для госпитализации больных ковид, также сколько коек должно быть с кислородом и сколько реанимационных коек, если вдруг тяжелое течение заболевания", - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире одного из телеканалов.

Больницы активно запасаются кислородом.

"Минздрав к этому готовится, мы дополнительно сейчас прорабатываем, чтобы был кислород. В Украине уже закупили 15 тыс. кислородных концентраторов, которые позволят лечить или облегчать течение заболевания на амбулаторном этапе, когда не будет критериев для госпитализации", - сказал глава Минздрава.

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В Украине 143 официально подтвержденных случая заражений штаммом коронавируса Delta. После августа карантин продлят.