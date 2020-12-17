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четверг, 17 декабря 2020 14:39

В США произошел первый случай аллергии на вакцину от коронавируса

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В США произошел первый случай аллергии на вакцину от коронавируса
В больнице сообщили, что у пострадавшей женщины ранее не возникало аллергических реакций. Фото: pixabay

После введения вакцины против коронавируса от Pfizer-BioNTech сотруднице Региональной больницы Бартлетта в городе Джуно, штат Аляска, стало плохо.

15 декабря через 10 мин. после прививки у женщины среднего возраста начались анафилактические реакции: появилась одышка и сыпь, участился пульс, сообщили в администрации больницы, передает NBC News.

Женщине поставили капельницу, но когда ее сняли, симптомы повторились. Пострадавшую поместили в реанимацию. В среду утром ей стало лучше и к вечеру того же дня планировалась выписка.

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В больнице сообщили, что у пострадавшей женщины ранее не возникало аллергических реакций. Такой случай - единственная на данный момент аллергическая реакция на вакцину Pfizer-BioNTech в Соединенных Штатах.

Людям, у которых уже возникали серьезные аллергические реакции, лучше не делать вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech. Об этом предупредили разработчики препарата, передает BBC News. Аллергические реакции обнаружили в первых вакцинированных - сотрудников Национальной службы здравоохранения - NHS. Накануне Великобритания первая в мире начала массовое прививки от опасного недуга среди населения.

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