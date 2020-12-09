Разработчики вакцины предостерегли определенную группу людей от инъекции

Ради предосторожности специалисты рекомендуют воздержаться от прививки людям, склонным к аллергическим приступов. Фото: pixabay

Людям, у которых уже возникали серьезные аллергические реакции, лучше не делать вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech.

Об этом предупредили разработчики препарата, передает BBC News.

Аллергические реакции обнаружили в первых вакцинированных - сотрудников Национальной службы здравоохранения - NHS. Накануне Великобритания первая в мире начала массовое прививки от опасного недуга среди населения.

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Аллергическая реакция появилась вскоре после введения вакцины, граждане уже прошли курс лечения и сейчас чувствуют себя хорошо. Специалисты допускают, что у людей были анафилактоидные реакции, включающие сыпь на коже, удушье, иногда падение артериального давления. Оба сотрудника страдают серьезной аллергией.

Вследствие вакцинации, например, гриппа, аллергическая реакция также происходит. Ради предосторожности специалисты рекомендуют воздержаться от прививки людям, склонным к аллергическим приступам.

Похожие реакции не наблюдали в клинических испытаниях этого препарата более чем на 20 тыс. добровольцев. В то же время люди с аллергическими реакциями в анамнезе в испытаниях не участвовали.

Первыми от Covid-19 вакцинируют медиков, военнослужащих и соцработников. Об этом в эфире "Еспресо.TV" заявил исполняющий обязанности главы Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин.