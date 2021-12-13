В СНБО спрогнозировали появление в Украине штамма Omicron

Данилов напомнил, что новый штамм более заразен. Фото: Reuters

Штамм коронавируса Omicron могут обнаружить в Украине на этой неделе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал об этом на совещании под председательством президента Владимира Зеленского, передает ОП.

"По прогнозам СНБО, эпидемическая ситуация в нашей стране на праздники должна быть стабильной. Ожидается, что новый штамм коронавируса Omicron может появиться в Украине на этой неделе. Но результаты первых исследований в странах, где он уже обнаружен, свидетельствуют о более легком течении болезни" , – сказал Данилов.

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Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что Минздрав и главный государственный санитарный врач издали приказы по противоэпидемическим мерам во время работы горнолыжных курортов.

Omicron – это новый штамм коронавируса Covid-19. Он имеет, по крайней мере, одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала от вируса простуды. Благодаря этому Omicron может уйти от ответа со стороны иммунной системы человека. Это может означать, что вирус скорее передается, но вызывает легкое или бессимптомное заболевание.