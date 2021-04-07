 
Ексклюзивы
1/5
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Вандалы повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1368
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 459
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 531
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 810
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1062
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1800
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просвещенец или псевдоученый - эксперт о плагиате в работах Шкарлета
Просмотров: 225
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
Надо спешить с приватизацией. Есть шанс получить хорошую цену – экономист
1 Просмотров: 306
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
"Бессовестные. Оскорбляете людей "- киевляне штурмовали метро и кричали на полицию
Просмотров: 882
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 2206
Фото
Все фото
4
1
5
3
4
В профсоюзном санатории &quot;Хмельник&quot; восстанавливают здоровье после ковида
В профсоюзном санатории "Хмельник" восстанавливают здоровье после ковида
Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой
Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой
В Украине заработала &quot;воздушная скорая помощь&quot;
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
МОЗ провалило работу по вакцинации. Видим бардах и хаос - эксминистр
МОЗ провалило работу по вакцинации. Видим бардах и хаос - эксминистр
Просмотров: 135
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 261
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 243
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1773
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 279
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
07 апреля 2021
Просмотров: 630
Хороша робота
Сусід Василь вісім місяців працював у Польщі. Мусив повернутися, коли дружина Юлія приревнувала. Ми водимо дітей в один садок. – Думала, ...
четверг, 08 апреля 2021 11:05

В профсоюзном санатории "Хмельник" восстанавливают здоровье после ковида
4

  Комментировать

Посетители профсоюзного санатория «Хмельник» имею возможность отдыхать у бассейна
Фото: Фото предоставлены Ольгой Бартюк
Посетители профсоюзного санатория «Хмельник» имею возможность отдыхать посреди леса
Посетители профсоюзного санатория «Хмельник» оздоравливаются в радоновых ваннах
Посетители профсоюзного санатория «Хмельник» проходят полную проверку организма перед процедурами

Коронавирусная болезнь вызывает длительные негативные последствия в организме. Чаще всего приводит к фиброзу легких, поражает сердечно-сосудистую и нервную системы. Не редко возникают проблемы с психическим здоровьем, депрессия, бессонница и хроническая усталость. Восстановиться после болезни поможет комплексная реабилитация.

"О коронавирусе забыла после санатория "Хмельник". Уже настолько привыкла к одышке и хрипоте, что думала так и буду мучиться всю жизнь. Неожиданно тетя подарила мне свою путевку на оздоровление. В санаторий ездит ежегодно лечить колени. Теперь в профсоюзном "Хмельнике" появилась программа восстановления после коронавируса. Это меня и спасло! Будто раскрылись легкие, выпрямилась спина. Стало легче дышать и исчезла одышка. Хотя и имела поражение легких до 50%. От этого и начались проблемы с сердцем и печенью", рассказала Александра Харчишина из Житомира.

Программу реабилитации в профсоюзном санатории "Хмельник" разработали в начале этого года и длится она от 14 дней. Ее план подбирают индивидуально для каждого пациента. Проверяют состояние легких с помощью УЗИ, КТ, спирометрии и специальных тестов. Контролируют насыщение крови кислородом, показатели свертывания крови, наличие воспалительного процесса и многое другое. Реабилитация ориентирована на восстановление иммунной, легочной и сердечно-сосудистой систем. Также на нормализацию работы печени, почек и возвращение к привычному образу жизни. Это не трудно сделать здесь, где есть квалифицированные специалисты, современное оборудование и целебные природные факторы - чистый воздух реликтового соснового леса, в котором находится санаторий, и минеральная радоновая вода. Воздух является настоящим эликсиром, поскольку насыщен фитонцидами и полезными биологически активными веществами.

Кстати, Хмельник попал в топ-5 экологически безопасных городов Украины по рейтингу Госкомстата. А радон, будто создан для лечения последствий ковида, поскольку устраняет воспаление, разжижает кровь, уменьшает фиброз легочной ткани, расширяет бронхи, улучшает иммунитет, выводит из организма вредные вещества, а также обладает успокаивающим действием.

"Постковидная реабилитация нужна всем, потому что данная патология поражает все органы. Коронавирус наносит вред организму даже при легком течении. У многих наблюдаются головная боль, нарушение ритма сердца, боли в мышцах и суставах, не могут спать, ухудшается память, устают при минимальных нагрузках, также повышаются давление и уровень сахара. А еще обостряются хронические болезни. В таком случае нужна комплексная реабилитация! В этом эффективно помогут радоновые процедуры: гидрокинезотерапия в лечебном бассейне с радоновой водой, радоново-жемчужные ванны, подводный массаж в радоновой воде. С каждым пациентом инструктор ЛФК проводит дыхательную гимнастику, кроме того назначаются гипоксическая тренировка в барокамере, сеансы спелеотерапии в "соляной пещере", массаж грудной клетки, аппликации озокерита, озонотерапия, лазерное облучение крови, ароматерапия и многое другое. Обязательными являются сеансы психотерапии, терренкур, занятия на тренажерах на открытом воздухе. С началом тепла рекомендуем плавание в нашем открытом бассейне. В аквазоне можно и позагорать, чтобы пополнить запасы вит. Д3", - рассказала Ольга Бартюк, врач профсоюзного санатория "Хмельник".

"По моим наблюдениям, каждый второй пациент уже перенес коронавирус. Поэтому, приезжая к нам лечить хронические болезни, параллельно можно устранить и последствия ковида", - добавила врач.

Кроме восстановления после коронавируса, в санатории можно оздоровиться при болезнях опорно-двигательного аппарата, неврологических, гинекологических и андрологических проблемах. Также эффективно действуют программы реабилитации после инфаркта миокарда, мозговых инсультов и сахарного диабета.

В здравнице есть 8 корпусов, где размещается 700 человек.

Сюда легко добраться из г. Винницы автобусом или маршруткой от автовокзала №2.

Бронируйте места прямо сейчас: +38 (097) 6000-120 (Vyber, Telegram),

+38(04338)227-67, 244-78; skype: sanatoriykhmilnyk, e-mail: [email protected]

Адрес санатория: 22003, Украина. Винницкая область. м. Хмельник, ул. Курортная, 2

https://khmilnyk-zdrav.com.ua

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В профсоюзном санатории "Хмельник" восстанавливают здоровье после ковида». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
апреля

На Солнце обнаружили самое большое пятно

Депортировали 6308 членов религиозных общин

Церковь хотела отменить гонки "Формулы-1"

В Багдаде погиб украинский оператор

Состоялся первый "Всемирный конгресс цыган"

Разбомбили сельскую школу

Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 2 Просмотров: 14193
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ 3 Просмотров: 12429
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток
На этой неделе готовятся к полной остановке работы маршруток Просмотров: 8973
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 8811
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит
Количество задержанных украинок в Дубае выросло: что им грозит Просмотров: 6066
Здоровье
Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой
Неконтролируемое употребление антибиотиков может обернуться катастрофой
1
 Просмотров: 135
МОЗ провалило работу по вакцинации. Видим бардах и хаос - эксминистр
МОЗ провалило работу по вакцинации. Видим бардах и хаос - эксминистр
 Просмотров: 135
Германия хочет закупить российскую вакцину против коронавируса
Германия хочет закупить российскую вакцину против коронавируса Просмотров: 324
Подтвердили украинскую мутацию британского штамма Covid-19
Подтвердили украинскую мутацию британского штамма Covid-19 Просмотров: 630
В Харькове вводят новые карантинные ограничения - что изменилось
В Харькове вводят новые карантинные ограничения - что изменилось Просмотров: 162
Больше всего комментируют
34
"Будет только хуже" - Кремль отреагировал на заявление Зеленского о членстве в НАТО
6
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
5
НАТО - это единственный путь к завершению войны в Донбассе - Зеленский
3
Переговоры из Минска перенесут. Кравчук назвал страну, где будет встречаться ТКГ
3
О деятельности Семенченко знали в СБУ
Голосов: 276
Голосование Куда планируете поехать после всех карантинов
  • К морю. В теплые края
  • В туристические города Европы
  • Буду путешествовать по Украине
  • Навещу родителей / родственников
  • Буду работать. На поездки нет денег
  • Мне карантин не мешал путешествовать
Просмотреть