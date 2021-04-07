В профсоюзном санатории "Хмельник" восстанавливают здоровье после ковида

Фото: Фото предоставлены Ольгой Бартюк

Коронавирусная болезнь вызывает длительные негативные последствия в организме. Чаще всего приводит к фиброзу легких, поражает сердечно-сосудистую и нервную системы. Не редко возникают проблемы с психическим здоровьем, депрессия, бессонница и хроническая усталость. Восстановиться после болезни поможет комплексная реабилитация.

"О коронавирусе забыла после санатория "Хмельник". Уже настолько привыкла к одышке и хрипоте, что думала так и буду мучиться всю жизнь. Неожиданно тетя подарила мне свою путевку на оздоровление. В санаторий ездит ежегодно лечить колени. Теперь в профсоюзном "Хмельнике" появилась программа восстановления после коронавируса. Это меня и спасло! Будто раскрылись легкие, выпрямилась спина. Стало легче дышать и исчезла одышка. Хотя и имела поражение легких до 50%. От этого и начались проблемы с сердцем и печенью", рассказала Александра Харчишина из Житомира.

Программу реабилитации в профсоюзном санатории "Хмельник" разработали в начале этого года и длится она от 14 дней. Ее план подбирают индивидуально для каждого пациента. Проверяют состояние легких с помощью УЗИ, КТ, спирометрии и специальных тестов. Контролируют насыщение крови кислородом, показатели свертывания крови, наличие воспалительного процесса и многое другое. Реабилитация ориентирована на восстановление иммунной, легочной и сердечно-сосудистой систем. Также на нормализацию работы печени, почек и возвращение к привычному образу жизни. Это не трудно сделать здесь, где есть квалифицированные специалисты, современное оборудование и целебные природные факторы - чистый воздух реликтового соснового леса, в котором находится санаторий, и минеральная радоновая вода. Воздух является настоящим эликсиром, поскольку насыщен фитонцидами и полезными биологически активными веществами.

Кстати, Хмельник попал в топ-5 экологически безопасных городов Украины по рейтингу Госкомстата. А радон, будто создан для лечения последствий ковида, поскольку устраняет воспаление, разжижает кровь, уменьшает фиброз легочной ткани, расширяет бронхи, улучшает иммунитет, выводит из организма вредные вещества, а также обладает успокаивающим действием.

"Постковидная реабилитация нужна всем, потому что данная патология поражает все органы. Коронавирус наносит вред организму даже при легком течении. У многих наблюдаются головная боль, нарушение ритма сердца, боли в мышцах и суставах, не могут спать, ухудшается память, устают при минимальных нагрузках, также повышаются давление и уровень сахара. А еще обостряются хронические болезни. В таком случае нужна комплексная реабилитация! В этом эффективно помогут радоновые процедуры: гидрокинезотерапия в лечебном бассейне с радоновой водой, радоново-жемчужные ванны, подводный массаж в радоновой воде. С каждым пациентом инструктор ЛФК проводит дыхательную гимнастику, кроме того назначаются гипоксическая тренировка в барокамере, сеансы спелеотерапии в "соляной пещере", массаж грудной клетки, аппликации озокерита, озонотерапия, лазерное облучение крови, ароматерапия и многое другое. Обязательными являются сеансы психотерапии, терренкур, занятия на тренажерах на открытом воздухе. С началом тепла рекомендуем плавание в нашем открытом бассейне. В аквазоне можно и позагорать, чтобы пополнить запасы вит. Д3", - рассказала Ольга Бартюк, врач профсоюзного санатория "Хмельник".

"По моим наблюдениям, каждый второй пациент уже перенес коронавирус. Поэтому, приезжая к нам лечить хронические болезни, параллельно можно устранить и последствия ковида", - добавила врач.

Кроме восстановления после коронавируса, в санатории можно оздоровиться при болезнях опорно-двигательного аппарата, неврологических, гинекологических и андрологических проблемах. Также эффективно действуют программы реабилитации после инфаркта миокарда, мозговых инсультов и сахарного диабета.

В здравнице есть 8 корпусов, где размещается 700 человек.

Сюда легко добраться из г. Винницы автобусом или маршруткой от автовокзала №2.

Бронируйте места прямо сейчас: +38 (097) 6000-120 (Vyber, Telegram),

+38(04338)227-67, 244-78; skype: sanatoriykhmilnyk, e-mail: [email protected]

Адрес санатория: 22003, Украина. Винницкая область. м. Хмельник, ул. Курортная, 2

https://khmilnyk-zdrav.com.ua