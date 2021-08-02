В организме человека нашли еще один мозг

Алкоголь мешает запоминать новые воспоминания. Фото: neuroclinic.kiev.ua

23 августа отмечается Всемирный день мозга. Его провозгласили в 2014 году Всемирная федерация неврологии для повышения осведомленности граждан о важности здоровья мозга.

Забывать какую-то информацию абсолютно естественное свойство мозга. Удаление ненужной информации помогает нервной системе сохранять свою пластичность.

Невероятные факты о мозге:

1. Клетки мозга едят сами себя. Когда человек голодает, нейроны чувство голода в мозгу начинают есть сами себя. Этот акт самоканибализму является сигналом голода для того, что человеку нужно быстро что-то съесть. Это объясняет, почему людям так трудно соблюдать диету.

2. Алкоголь разрушает способность образовывать новые долговременные воспоминания. Увеличение выпитого спиртного приведет к уменьшению объема памяти.

3. Мозг в голове - не единственный. В животе является "вторичный мозг", который влияет на ваше настроение. Реакции от того, что вы едите, на виды заболеваний, а также решения, которые вы делаете. Он содержит 100000 нейронов, и кишечные бактерии, которые ответственны за более чем 30 нейромедиаторов, в том числе и серотонин ( "гормон счастья").

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4. Недостаточное количество кислорода уже через 5-10 минут приводит к необратимым повреждениям головного мозга.

5. Мозг не чувствует боли. Он не имеет болевых рецепторов и не чувствует боли. Он является инструментом, который тело использует для выявления боли. Это объясняет возможность хирургического вмешательства в мозг без наркоза, и в это время пациент не будет испытывать боли или дискомфорта.

Астма нарушает работу мозга. Всемирный день больного бронхиальной астмой основали по решению Всемирной Организации Здравоохранения для привлечения внимания общественности к решению проблем, связанных с астмой. "Астма" в переводе с греческого означает "удушье", "тяжелое дыхание". Это хроническое заболевание, характерным признаком которого являются приступы удушья различной степени тяжести и частоты.