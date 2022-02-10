В мире свыше 400 млн Covid-случаев: назвали страны, где больше всего больных

По состоянию на утро четверга в мире диагностировали более 403 млн Covid-случаев.

Больше всего больных обнаружили в Германии, США и Бразилии, свидетельствуют данные Worldometers. Украина на 18-м месте в мире.

В Германии 8 февраля зафиксировали более 238 тыс. новых инфицированных за сутки, в США – более 227 тыс., а в Бразилии – почти 184 тыс. новых инфицирований. Далее по числу заболевших в рейтинге находятся Россия со 183 тыс. больными и Турция – 108,5 тыс.

Украина находится между Австрией и Чехией, среди стран Европы она на 10-м месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Covid-19 влияет на сердечно-сосудистую систему - исследование

Более 11 тыс. человек в мире за сутки умерли от коронавируса. Наибольшее количество летальных исходов зафиксировали в США (935 922), Бразилии (635 189) и Индии (506 549). По суточной смертности Украина на 11-м месте в мире и на седьмом в Европе.

За все время пандемии излечились от недуга более 323 млн человек. Подтвердили более 5,7 млн смертей.

Сроки лечения пациентов с коронавирусом в Украине сократили. Самоизоляцию можно завершать через пять дней после получения положительного теста. В ближайшие две недели в Украине могут выявлять до 60 тыс. новых больных коронавирусом в сутки.