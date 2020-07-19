В мире снова зафиксировали резкое увеличение больных Covid-19

В мире с начала пандемии зафиксирован рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом - 259,8 тыс. человек.
Прошлый максимум был днем ранее: 17 июл число новых случаев заболевания составили 237,7 тыс. Такие данные Всемирной организации здравоохранения.
Число заболевших Covid-19 в мире за день увеличилось на 259,8 тыс. человек, больше всего заразившихся вирусом выявили в США — 71,4 тыс. человек в сутки. За ними следуют Бразилия (45,4 тыс.) и Индия (34,8 тыс.).
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Кроме того, в числе стран, в которых выявили больше всего новых заразившихся за день, находятся:
ЮАР — 13,3 тыс. человек
Киргизия — 11,8 тыс.
Колумбия — 8 тыс.
Мексика — 6,4 тыс.
Также рекордным за день стало число смертей: коронавируса за сутки забрал жизни 7 360 больных. Прошлый максимум был зарегистрирован 3 мая, тогда умерли 8 545 человек с Covid-19.
На данный момент общее число заразившихся во всем мире уже превысило 14 млн человек.
Напомним, за минувшие сутки, 17 июля, в Украине зафиксировано 847 случаев коронавируса, 21 летальный случай и 756 выздоровлений.
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