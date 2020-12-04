В мире от коронавируса люди начали умирать вдвое чаще

По данным издания по состоянию на сентябрь в мире от коронавируса умирала один человек каждые 16 секунд. Фото: pixabay

В мире каждые 9 с от коронавируса умирает 1 человек.

С начала пандемии более 1,5 млн человек погибли, сообщает Reuters.

За последние 2 месяца произошло 500 тыс. смертей, что указывает на серьезность пандемии.

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По данным издания, по состоянию на сентябрь в мире от коронавируса умирал 1 человек каждые 16 с. То есть смертность вдвое участилась. В течение последней недели более 10 тыс. человек в мире умирали в среднем каждый день, и эта цифра постоянно растет каждую неделю.

Многие страны мира борются со 2-й и 3-й волнами коронавируса, вводя новые карантинные ограничения.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 131 нового больного коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 681. Всего, по состоянию на утро 4 декабря, имеем 787 891 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 13 195 - летальные. 235 пациентов умерли за последние сутки.Преодолели болезнь 397 809 пациентов, из них за последние сутки - 13 383, сообщает Минздрав.