Коронавирус за сутки убил 235 украинцев: назвали регионы с наихудшей ситуацией

За последние сутки в Украине обнаружили 15 131 нового больного коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 681.
Всего, по состоянию на утро 4 декабря, имеем 787 891 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 13 195 - летальные. 235 пациентов умерли за последние сутки.
Преодолели болезнь 397 809 пациентов, из них за последние сутки - 13 383, сообщает Минздрав.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1374, Днепропетровской - 1258, Одесской - 1211, Запорожской - 1106 и Киевской - 988 - областях.
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Ситуация в областях:
город Киев - 76 750 случаев;
Винницкая область - 18 271 случай;
Волынская область - 25 465 случаев;
Днепропетровская область - 42 224 случая;
Донецкая область - 24 595 случаев;
Житомирская область - 31 183 случая;
Закарпатская область - 24 067 случаев;
Запорожская область - 34 721 случай;
Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;
Киевская область - 41 415 случаев;
Кировоградская область - 5888 случаев;
Луганская область - 6726 случаев;
Львовская область - 48 819 случаев;
Николаевская область - 20 358 случаев;
Одесская область - 49 131 случай;
Полтавская область - 24 532 случая;
Ровенская область - 32 702 случая;
Сумская область - 32 080 случаев;
Тернопольская область - 29 007 случаев;
Харьковская область - 58 030 случаев;
Херсонская область - 11 398 случаев;
Хмельницкая область - 31 412 случаев;
Черкасская область - 25 492 случая;
Черновицкая область - 34 710 случаев;
Черниговская область - 20 327 случаев.
Кабинет министров не будет продолжать ограничения, которые последние 3 недели действовали в выходные дни. На всей территории Украины будут действовать ограничения оранжевой зоны.
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