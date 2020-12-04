Коронавирус за сутки убил 235 украинцев: назвали регионы с наихудшей ситуацией

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 787 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 15 131 нового больного коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 681.

Всего, по состоянию на утро 4 декабря, имеем 787 891 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 13 195 - летальные. 235 пациентов умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 397 809 пациентов, из них за последние сутки - 13 383, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 1374, Днепропетровской - 1258, Одесской - 1211, Запорожской - 1106 и Киевской - 988 - областях.

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Ситуация в областях:

город Киев - 76 750 случаев;

Винницкая область - 18 271 случай;

Волынская область - 25 465 случаев;

Днепропетровская область - 42 224 случая;

Донецкая область - 24 595 случаев;

Житомирская область - 31 183 случая;

Закарпатская область - 24 067 случаев;

Запорожская область - 34 721 случай;

Ивано-Франковская область - 38 588 случаев;

Киевская область - 41 415 случаев;

Кировоградская область - 5888 случаев;

Луганская область - 6726 случаев;

Львовская область - 48 819 случаев;

Николаевская область - 20 358 случаев;

Одесская область - 49 131 случай;

Полтавская область - 24 532 случая;

Ровенская область - 32 702 случая;

Сумская область - 32 080 случаев;

Тернопольская область - 29 007 случаев;

Харьковская область - 58 030 случаев;

Херсонская область - 11 398 случаев;

Хмельницкая область - 31 412 случаев;

Черкасская область - 25 492 случая;

Черновицкая область - 34 710 случаев;

Черниговская область - 20 327 случаев.

Кабинет министров не будет продолжать ограничения, которые последние 3 недели действовали в выходные дни. На всей территории Украины будут действовать ограничения оранжевой зоны.