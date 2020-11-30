В Минздраве рассказали об эффективности антибиотиков при Covid-19

Ляшко призвал воздержаться от профилактического приема антибиотиков. Фото: pixabay.com

Антибиотики не лечат от Covid-19 и не помогают избегать инфицирования. Такие препараты действенны в случае бактериальных, а не вирусных заболеваний.

Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

"Сегодня антибактериальные препараты не действуют на коронавирус. Доверяйте своим врачам и не занимайтесь самоназначением антибиотиков. Антибиотики назначаются только тогда, когда есть убедительные доказательства, что к вирусной инфекции присоединилась бактериальная", – пояснил он.

Ляшко призвал воздержаться от профилактического приема антибиотиков, ведь бездумное применение таких препаратов может привести к краху в развитии медицины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Врач рассказал, почему важно сбивать температуру 37ºС

Украина находится на 29-м месте в Европе по уровню смертности от Covid-19. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.