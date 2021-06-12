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суббота, 12 июня 2021 03:24

В Минздраве рассказали, какие штаммы коронавируса вызывают беспокойство

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В Минздраве рассказали, какие штаммы коронавируса вызывают беспокойство
Также глава Минздрава призвал украинцев вакцинироваться. Фото: Укринформ

На данный момент в мире зафиксировано около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только четыре из них вызывают беспокойство у украинского Минздрава. Об этом в пятницу, 11 июня, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире Радио НВ.

По его словам, одна из этих мутаций вызывает настороженность во всем мире, а другая уже давно попала в Украину.

"Мутаций у коронавируса уже более 12 тысяч, но из 12 тысяч только четыре таких, которые вызвали настороженность. В частности индийская мутация, которая показала, что может привести к значительной вспышке, южноафриканская мутация, британская, которая была у нас, и бразильская", - заявил глава Минздрава.

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Также, он призвал всех вакцинироваться.

"Если сейчас у нас будет продолжаться, наращиваться массовая вакцинация, люди будут вакцинироваться, то мы можем предотвратить повторение осенне-зимнего периода, который мы пережили с коронавирусом. Поэтому все мутации отслеживают, проводится секвенирование в Украине", - заявил Ляшко.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск осенней вспышки Covid-19 в Европе остается высоким.

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