В ВОЗ прогнозируют новую вспышку Covid-19

Новую вспышку Covid-19 прогнозируют осенью. Фото: Укринформ

Всемирная организация здравоохранения заявила, что риск осенней вспышки Covid-19 в Европе остается высоким.

Это связано в частности с тем, что 36 из 53 стран Европейского региона ослабили ограничения, пишет The Guardian.

Однако, по словам регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, чтобы избежать событий прошлого года, правительства должны "твердо придерживаться защитных мер ... даже при сокращении числа случаев заражения".

Главный приоритет должен заключаться в том, чтобы защищать людей пожилого возраста, людей с сопутствующими заболеваниями и работников передовых сфер.

Кроме того, развивается более заразный вариант "Дельта", впервые обнаруженный в Индии. Он еще не распространен в европейском регионе, но, как сообщается, в некоторых странах уже вытеснил доминирующий вариант Alpha.

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Хотя в Европе вакцинация происходит гораздо быстрее - 30% людей получили хотя бы одну дозу, а 17% полностью вакцинированы - охват "все еще далек от достаточной защиты региона от вспышки".

В Европе до сих пор было зарегистрировано 55 млн инфицирований и 1,2 млн смертей.