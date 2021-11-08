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вторник, 09 ноября 2021 04:37

В Минздраве объяснили, может ли человек заразиться от Covid-вакцинации

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Вакцина против коронавируса не может заразить человека, поскольку в ее составе нет живого вируса.

В то же время препарат стимулирует выработку иммунитета, сообщили в Министерстве здравоохранения.

"Путем опроса среди подписчиков соцсетей в Минздраве обнаружили, что часть читателей считает, якобы Covid-вакцинация ухудшает ситуацию с распространением инфекции. Распространенным оказался фейк, что вакцинированные легче заражают других людей, поскольку им "ввели коронавирус" вместе с прививкой", - говорится в сообщении.

С начала вакцинальной кампании в Украине прививают несколькими вакцинами: CoronaVac, Comirnaty от Pfizer, AstraZeneca и Moderna. Они имеют разный способ действия, однако ни одна из них не может заразить человека коронавирусом.

CoronaVac – это инактивированная вакцина. В ее составе есть уже убитый вирус, который не может распространяться в организме человека.

AstraZeneca – векторная вакцина, в которой используется безопасный модифицированный вирус простуды, что имеет в себе специфический белок. Он активирует иммунный ответ: вырабатывается защита организма, но человек не подхватывает вирус. Вакцина содержит только генетический материал коронавируса, который помогает иммунной системе распознавать вирус.

Вакцины Pfizer и Moderna имеют в составе молекулы матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), которая кодирует белок оболочки коронавируса. При попадании в организм кислоты "учат" его вырабатывать защитные антитела. Сама же мРНК погибает.

Автор: Минздрав
  Вакцины Pfizer и Moderna имеют в составе молекулы матричной рибонуклеиновой кислоты
Вакцины Pfizer и Moderna имеют в составе молекулы матричной рибонуклеиновой кислоты

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13 068 новых случаев Covid-19 виявили в Украине по состоянию на утро 8 ноября. В частности заболели 790 детей и 145 медработников. В больницы попали 3532 пациента, выздоровели - 8200, умерли 473.

За первую неделю ноября в стране сделали более 1,6 млн прививок от коронавирус. В течение 7 числа вакцинировали 85 083 человека.

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