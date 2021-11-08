Прививки против Covid-19: в каких областях больше всего антивакцинаторов

За сутки в Украине вакцинировали более 85 тысяч человек. Фото: facebook.com/moz.ukr

Более 1,6 млн прививок от коронавируса сделали в Украине за первую неделю ноября.

За прошедшие сутки вакцинировали 85 083 человека, сообщает Министерство здравоохранения.

Из них одну дозу 7 ноября получили 51 603 человека, полностью иммунизированы - 33 480 человек. С начала вакцинальной кампании привито 11 406 284 человека.

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По Украине получили одну дозу вакцины от коронавируса почти 30%, полный курс вакцинации прошли 21%. Такие данные сообщил в Facebook аналитик Евгений Истребин.

Самый низкий уровень вакцинации на Закарпатье, Прикарпатье и Волыни. Больше всего людей получили прививки в Киеве, Полтавской и Киевской областях.

13 068 новых случаев Covid-19 обнаружили в Украине по состоянию на утро 8 ноября. В частности, заболели 790 детей и 145 медработников. В больницы попали 3532 пациента, выздоровели - 8200, умерли 473.