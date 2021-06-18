В Минздраве готовятся вакцинировать детей

Ляшко сообщил о возможности начать вакцинацию несовершеннолетних. Фото: Reuters

Министерство здравоохранения готовится к вакцинации детей.

Пока приоритетом в вакцинации взрослое население, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Укрінформ"

"Среди возрастной структуры заболевших Covid-19 дети от 0 до 18 лет составляют 6 процентов. Мы в первую очередь сделали приоритетной вакцинацию тех людей, которые чаще всего болеют и у которых возникает больше осложнений, часто несовместимы с жизнью. Поэтому мы приоритизируем взрослое население, но потенциально готовимся к вакцинации подростков", - сказал он.

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Ляшко добавил, что ни одна из вакцин против коронавируса, которые зарегистрированы в Украине, не имеют разрешение вакцинировать людей в возрасте до 18 лет.

Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет было выдано Европейским агентством лекарственных средств в конце мая. Уже с 1 июня вакцинация подростков началась в Италии и Румынии. Во Франции они смогут привиться с согласия родителей с 15 июня. Вакцинация подростков не будет обязательной, хотя она может помочь нарастить коллективный иммунитет.