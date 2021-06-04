От Covid-19 начинают вакцинировать подростков

В ЕС следующий этап вакцинации от коронавируса. Фото: Reuters

Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних.

Разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет было выдано Европейским агентством лекарственных средств в конце мая, сообщает Euronews.

Уже с 1 июня вакцинация подростков началась в Италии и Румынии.

Во Франции они смогут привиться с согласия родителей с 15 июня. Вакцинация подростков не будет обязательной, хотя она может помочь нарастить коллективный иммунитет.

"Родители должны знать, что вакцина безопасна для детей, так же как и для взрослых. Эффективность вакцины в возрастной группе с 12 до 15 лет - стопроцентна. Проще говоря, после вакцинации вы болеть не будете", - поясняет врач.

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Украина, наряду с другими странами, получит часть ковид-вакцин, которыми поделятся США. Вакцины также получат соседи США - Канада и Мексика, а также Индия и Южная Корея.